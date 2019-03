Migliaia di meduse spiaggiate invadono la spiaggia, il singolare fenomeno a Ischia

Allarme meduse spiaggiate in tutta Italia. A migliaia sono state trovate questo pomeriggio sulla costa nord-est dell'isola di Ischia. Commenta la biologa marina Isabella D'Ambra della stazione zoologica Anton Dohrn: «Gli spiaggiamenti in concomitanza con forti venti sono una cosa comune, ma sicuramente c'è un aumento delle meduse dovuto all'aumento della temperatura, dell'acqua, una diminuzione dei predatori, e un aumento del cibo a mare perché stiamo fomentando le crescite algali, le crescite di zooplancton, immettendo fertilizzanti e scarichi non protetti».«Dagli studi in corso sembra che il trend sia l'aumento delle meduse, appunto per le cause elencate. Sicuramente noi abbiamo indotto degli squilibri nell'ecosistema e questi squilibri sembrano aver favorito proprio le meduse» conclude D'Ambra.