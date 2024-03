Flacone di detersivo alla deriva in mare per 40 anni, recuperato (intatto) su una spiaggia di Ischia

Oltre 40 anni alla deriva. Un flacone di detersivo degli anni '80 è stato recuperato nella spiaggia di Ischia. Più precisamente a Forio, nella baia di San Francesco. A testimonianza di come ci vuole tempo per smaltire i rifiuti. A trovarlo in mezzo alla sabbia sono stati i ragazzi dell’associazione “PlasticLess”, che hanno pubblicato le foto sui loro profili social. Quello che impressiona è che è stato recuperato praticamente intatto. Tanto che la scritta è ancora leggibile.

I volontari hanno rinvenuto anche accendini variopinti, spazzolini, ciabatte e scarpe e grandi buste. Ma l'attenzione è subito andata al flacone di detersivo. "Abbiamo rimosso 98,4kg di materiali plastici. Tante, troppe microplastiche, polistirolo, attrezzature da pesca recuperate. C’è ancora molto da fare, ma insieme possiamo fare la differenza".