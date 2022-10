Si mette in lista di attesa per un intervento nel 2011: l'ospedale Sant'Anna di Como la chiama 11 anni dopo

Difficile immaginare la sensazione quando l'ospedale Sant'Anna l'ha chiamata per fissare un appuntamento chiesto nel 2011. La storia arriva da Como, dove una paziente era stata messa in lista di attesa per un intervento di routine ben undici anni fa. La telefonata è arrivata però con grandissimo ritardo, tanto che la donna il problema di salute in questione l'aveva superato da tempo.

La storia è stata raccontata dalla Provincia di Como: la paziente ha ricevuto una telefonata dagli operatori dell'Asst Lariana, i quali le hanno chiesto se fosse ancora interessata all'intervento. Come riporta il quotidiano, in realtà, il tempo massimo di permanenza in lista d’attesa è di cinque anni. Ad ogni modo, l'Asst Lariana sta provando a snellire gli elenchi da due anni. Un’operazione non facilitata dalla mancanza di personale e dal Covid.