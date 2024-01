Dall'intelligenza artificiale ai vaccini, la medicina del 2024. In arrivo MoltoSalute

Dall’intelligenza artificiale all’oncologia, dalla salute mentale ai vaccini, dal trapianto delle cellule staminali embrionali nei pazienti con Parkinson a una app destinata alle donne con depressione in gravidanza. La rivista scientifica Nature Medicine indica ogni anno gli studi e i settori “promettenti” della ricerca. Quelli che nei dodici mesi potranno determinare una svolta in terapia, diagnosi e prevenzione. Sottolinea Giorgio Sesti, presidente della Società italiana di Medicina interna: «L'AI consentirà con una sola radiografia diagnosi ora impossibili». Parte da qui, dalla medicina che verrà, MoltoSalute, inserto giovedì 11 gennaio in edicola (e online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Ripartire, nel 2024, anche mettendo ordine, dalla casa al nostro essere, perché il caos, spiegano gli esperti, ruba energie preziose.

Ripartire dopo un’influenza: attenzione alla Long Flu. Boom di accessi ai pronto soccorso, raddoppiate le chiamate ai medici di famiglia. Dopo il ritorno della temperatura nella norma, occorre attendere almeno due giorni prima di riprendere l'attività ordinaria.

L'appuntamento con la patologia spiega come proteggere il fegato, la nostra fabbrica di energia che smista, processa e immagazzina le sostanze nutrienti eliminando le tossine. Le sue malattie sono asintomatiche, per questo sono fondamentali un sano stile di vita e analisi periodiche.

Il tradizionale “Vero o Falso?” traccia l’identikit del freddo: le basse temperature non sono sempre una minaccia per la salute, ma bisogna prestare attenzione a cuore, polmoni, ossa e articolazioni.