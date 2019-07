Strage sulle strade italiane: morte 12 persone, 4 feriti

Tragica notte sulle strade italiane. Dodici i morti. È intervenuto anche Matteo Salvini: «Una preghiera per i dieci ragazzi morti sulle strade italiane stanotte: non si può morire così a vent’anni!».

Sono cinque le persone morte nelle prime ore di stamane a Jesolo a causa di due diversi incidenti stradali. Oltre ai quattro ragazzi deceduti per la caduta della loro auto in un canale a Cà Nani, una quinta persona di 28 anni è morta alle 5 di oggi finendo con la sua vettura contro un platano. L'episodio è avvenuto a poca distanza dall'altro incidente. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, l'uomo è morto. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo. Una persona viene ascoltata in queste ore nella sede della Polizia municipale di Jesolo dopo l'incidente costato la vita la notte scorsa a quattro giovani finiti in un canale. La sua auto, secondo quanto si è appreso, presenterebbe segni compatibili con l'urto con un'altra vettura. Un particolare che potrebbe far pensare che l'auto con i quattro giovani sia caduta in acqua dopo essersi scontrata con un altro mezzo.

E una giovane donna di 27 anni è morta in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale accaduto a Castrocaro Terme, nel Forlivese, poco prima delle tre della scorsa notte. La donna era alla guida di un motorino quando, per cause ancora da chiarire da parte dei carabinieri, ne ha perso il controllo cadendo rovinosamente a terra. Il personale medico del 118 ha disposto il trasporto d'urgenza della 27enne al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena dove tuttavia la donna è deceduta a causa dei traumi subiti al capo.

A Cesena quattro giovani sono morti sul colpo poco dopo le 5 sulla via di Dismano, nella frazione cesenate di Sant'Andrea, a bordo di una Seat Leon. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Forlì e dei carabinieri, l'auto su cui viaggiavano avrebbe toccato un muretto laterale, il conducente avrebbe perso il controllo e la vettura si è schiantata in un fosso rovesciandosi. Intervenuti i vigili del fuoco che solo verso le 7 hanno estratto l'ultimo corpo.

Tragedia, ieri sera, sulla strada provinciale 336, tra San Leucio e Castel Morrone (Caserta) è morto in uno schianto fatale, a bordo della sua moto, Antonio Rauso, 35 anni, di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Caserta, intervenuti sul posto, sembra che il giovane abbia perso il controllo della sua 'Triumph' forse perché la strada era stata resa viscida dalla pioggia. Rauso è deceduto sul colpo, inutili i tentativi di soccorsi degli operatori sanitari del 118 dell'ospedale di Caserta. È stato il maltempo a provocare altri due feriti sul litorale domizio, una bambina e un anziano. Una tromba d'aria si è abbattuta sulla spiaggia tra Castel Volturno (Caserta) e Varcaturo (Napoli). Diversi i danni alle strutture balneari distrutte dalle raffiche di vento. Alcuni bagnati sono stati colpiti da oggetti trasportati dalla improvvisa furia del vento.

Un morto e due feriti gravi in un incidente avvenuto la scorsa notte sulla A7 Genova-Serravalle Scrivia, nei pressi di Genova Bolzaneto nella direzione del capoluogo. Le persone coinvolte, secondo la polizia stradale, sono tutti ventenni. I tre viaggiavano a bordo della stessa auto che, per motivi da accertare, è andata a sbattere contro il guard rail. L'incidente è avvenuto poco prima delle 4: non sono stati coinvolti altri mezzi. Tra le cause dello schianto si ipotizza il colpo di sonno o l'alta velocità. L'autostrada è stata bloccata per permettere i soccorsi ai feriti, la rimozione del cadavere e compiere i rilievi. Poi la circolazione è ripresa.



