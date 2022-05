Guidare in Italia è pericoloso, lo studio: «Solo 41esima per sicurezza su strada». Norvegia al primo posto

Mentre a Roma si gira il decimo capitolo di "Fast and Furios", saga cult basata sulle corse clandestine di auto, uno studio rivela che l'Italia è tra i Paesi nel mondo dove guidare è più pericoloso. In una classifica che ha analizzato 53 nazioni, per trovare l'Italia bisogna infatti scendere fino al 41esimo posto. Il sito specializzato Zutobi, ha messo in relazione il numero di morti giornalieri ogni 100.000 abitanti, il numero di persone che indossano la cintura, la velocità massima concessa, i morti dovuti all'alcol e il livello di concentrazione di alcol nel sangue. Il rate totale attribuito all'Italia nella scala da 1 a 10 è 5.81.

Dove è più pericoloso guidare

Il paese più pericoloso in cui guidare è il Sudafrica, che ha di gran lunga il punteggio di guida per la sicurezza più basso di appena 3,41/10. Si stima che ci siano 22,2 morti per incidenti stradali ogni 100.000 abitanti in Sud Africa e che solo il 31% dei passeggeri dei sedili anteriori in Sud Africa indossi la cintura di sicurezza.

La Thailandia è il secondo paese più pericoloso al mondo in cui guidare, mentre al terzo posto ci sono Stati Uniti, con un punteggio di sicurezza di guida di 5,03/10. Ciò è dovuto al fatto che il 29% dei decessi per incidenti stradali negli Stati Uniti è attribuito all'alcol, il che è coerente con il suo limite elevato di concentrazione di alcol nel sangue per i conducenti (0,08%).

La Norvegia è al primo posto con un punteggio di guida sicura di 8,20/10, a causa dei bassi tassi di mortalità per traffico stradale e dell'uso elevato delle cinture di sicurezza. L'Islanda è al secondo posto, mentre l'Estonia è terza.