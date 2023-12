Incidente Portogruaro, la tragedia della famiglia di Altin Hoti: il fratello Admir morto a maggio nello schianto dell'auto con il padre

Altin è morto nell'auto finita in un canale a Portogruaro. Con lui hanno perso la vita anche due amici, Giulia e Gjeci. Un destino che lo accomuna al fratelle. Morto anche lui a Portogruaro, anche lui in un incidente stradale, anche lui giovanissimo.

Incidente Portogruaro, chi sono le vittime: Giulia Pellegrini, Gjeci Egli e Admir Hoti avevano tra 20 e 26 anni

La tragedia della famiglia Hoti

La stessa famiglia Hoti, la famiglia di Altin, aveva già vissuto il lutto per la perdita di un figlio, Admir, di 19 anni, morto nello scorso maggio in un incidente stradale sempre a Portogruaro.

Era morto nell'impatto dell'auto che guidava. Al fianco c'era il papà. Il terribile schianto in tangenziale a Portogruaro.

L'incidente di Admir

Tutto era successo verso le 20 della sera del 10 maggio, nel tratto della tangenziale Mattei che dal viadotto della rotonda degli Alpini porta verso Noiari. Due le auto rimaste coinvolte nel terribile schianto. Pare che all'origine del botto ci sia stata la sbandata di una Fiat Grande Punto che stava procedendo da San Stino verso Portogruaro. Il conducente dopo aver affrontato la rotatoria dell'interporto ha proseguito verso la tangenziale Mattei quando, in prossimità di una curva ha perso aderenza. Nel senso opposto stava arrivando una Chevrolet il cui conducente ha cercato di evitare l'impatto finendo contro la barriera fonoassorbente, a bordo strada. Il botto è stato inevitabile e violento. La Fiat si è spezzata praticamente in due con il motore che si è staccato finendo in mezzo alla tangenziale, così come una ruota. A bordo c'erano il ragazzo morto e il padre. Immediatamente è stato lanciato l'allarme da alcuni automobilisti di passaggio. I soccorritori sono arrivati sul posto in forze con tre ambulanze, i vigili del fuoco e due pattuglie dei carabinieri.