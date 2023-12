Incidente a Portogruaro, auto finisce in un canale: 4 morti. Lo schianto nella notte

Incidente mortale nel Veneziano. Quattro persone sono morte in un'incidente stradale avvenuto nella notte a Portogruaro, in provincia di Venezia. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco l'auto, dopo esser uscita di strada, è finita in un canale. I corpi delle quattro persone a bordo sono stati recuperati dai sommozzatori.

Tutto è al vaglio dei Carabinieri della compagnia che sono intervenuti dopo la chiamata arrivata alla centrale.

In acqua hanno trovato la BMW serie 3 con all'interno i corpi ormai privi di vita. Secondo una prima sommaria ricostruzione l'auto stava provenendo da Concordia Sagittaria verso Portogruaro. Il conducente è giunto in prossimità del ponte sul fiume Reghena, a borgo Sant'Agnese, ed è sbandato verso destra centrando un albero al fianco di un negozio di biciclette. L'auto e poi volata in acqua.