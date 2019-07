Un brutto incidente si è verificato intorno alle 14 a Latina, all'incrocio tra Via Pontinia e Via San Tommaso d'Aquino.

Qui due automobili si sono scontrate, ed una di esse si è ribaltata. Sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso. Tre i feriti trasportati in ospedale, al "Santa Maria Goretti"



l residenti lamentano l'alta frequenza di incidenti che si verifica nella zona, molto spesso allo stesso incrocio.