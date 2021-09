Giovedì 16 Settembre 2021, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 18:50

Non ce l'ha fatta, purtroppo, l'uomo che questa mattina intorno alle 5 era rimasto coinvolto in un incidente a Urbisaglia (Macerata): il 94enne è morto all'ospedale regionale di Torrette. Si tratta di un 94enne, vedovo, pensionato ed ex appuntato dell’Arma dei carabinieri, che questa mattina era alla guida della propria autovettura Alfa 33 sulla SP78 "Picena", verosimilmente a seguito di un malore, ha perso il controllo dell’auto, che uscita di strada finendo per accartocciarsi contro un albero.

L'incidente

A seguito del violento impatto, il conducente dell’autovettura è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato liberato dall'intervento dei Vigili del Fuoco di Macerata. Trasportato in elimabulnaza all'ospedale di Torrette, è purtroppo morto poco dopo per le lesioni riportate. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri di Urbisaglia.