Morti due giovani a Napoli travolti e uccisi da un'auto, Lucia e Francesco avevano 20 e 23 anni

Incidente mortale a Fuorigrotta. Sono due giovanissimi - un ragazzo di 23 anni ed una ragazza di 20 - le vittime di un grave incidente avvenuto la scorsa notte in via Terracina, a Napoli.

Cosa è successo

I due ragazzi erano in sella ad uno scooter. Lo scontro è avvenuto con una vettura che proveniva dalla corsia opposta. I due giovani indossavano il casco, ma l'impatto al suolo non ha dato loro scampo. Sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia locale per accertare la dinamica dell'incidente. I due veicoli coinvolti nello scontro sono stati sequestrati. È stato sequestrato anche il cellulare del conducente dell'auto che è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici i cui esiti saranno pronti nei prossimi giorni.

Chi sono le vittime

A bordo c’erano un ragazza di 20 anni, Lucia Morra, e un ragazzo di 23 anni, Francesco Altamura. Purtroppo per i due non c’è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo nonostante indossassero entrambi il casco.