Incidente Mestre, operaio del Gambia salva quattro persone dalle fiamme. «C'era anche una bimba»

Ci sono due giovani operai Fincantieri tra gli eroi della tragedia di Mestre. I due, che lavorano nelle vicinanze, appena si sono resi conto dell'accaduto si sono precipitati sul posto per aiutare nei soccorsi e sono riusciti a liberare alcune persone che erano rimaste imprigionate nel bus precipitato dal cavalcavia. Uno dei due, Boubacar Toure, un 27enne arrivato dal Gambia per lavorare in Italia, ha raccontato al Gazzettino di aver «estratto una bambina» e di aver soccorso tre o «quattro persone che erano a bordo» e anche un cane.

«Ho visto anche l'autista, era già morto - ha raccontato -.

Il 27enne ha spiegato di essersi gettato tra le fiamme del mezzo pesante e di aver capito fin da subito che la situazione era drammatica. Tuttavia non ci ha pensato un attimo a salvare quelle vite in pericolo, mettendo a rischio la sua.