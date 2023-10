Alberto Rizzotto, chi era l'autista del pullman caduto a Mestre. «Era esperto, con almeno 6-7 anni di guida alle spalle»

Tra le vittime del pullman precipitato a Mestre c'è anche l'autista del mezzo. L'uomo si chiamava Alberto Rizzotto, aveva 40 anni ed era originario di Tezze di Piave in provincia di Treviso. Rizzotto era un dipendente della Martini Bus srl che aveva noleggiato il mezzo alla società "La Linea" la quale aveva il contratto di trasporto per i turisti del campeggio in gita a Venezia. Rizzotto potrebbe essersi sentito male, probabile un malore improvviso, mentre imboccava il cavalcavia dell'Elettricità e per questo il bus è poi finito, dopo aver rimbalzato sul guard rail, nella sottostante ferrovia.

L'autista, secondo quanto riferito dall'assessore alla Viabilità Renato Boraso, era esperto con almeno 6-7 anni di guida alle spalle.

Alberto Rizzotto, chi era l'autista

Giovane, quarant’anni, ma già un autista molto esperto. Rizzotto abitava a Tezze di Piave, Vazzola, nel Trevigiano. Increduli e attoniti sia nell’azienda in cui lavorava, la veneziana Martini Bus, sia nel suo paese. «Un ragazzo tranquillo, come la sua famiglia - dice il sindaco di Vazzola, Giovanni Zanon - da un po’ non lo vedo in giro, viaggia molto, proprio domenica ero a pranzo assieme ai suoi genitori con la Pro loco. Una notizia che mi ha lasciato attonito». «Ho parlato col titolare dell’azienda di trasporti - dice Renato Boraso, assessore alla mobilità di Venezia - mi ha descritto Alberto Rizzotto come un ragazzo esperto nonostante la giovane età». Secondo l'azienda, l'uomo aveva preso servizio 90 prima del tragico incidente.

Pullman precipitato Mestre, attivato protocollo di emergenza: cosa prevede. Allertati tutti i pronto soccorso, richiamato il personale medico

Pullman precipitato a Mestre, il racconto dei soccorritori: «Quelle urla disperate. Non potevamo liberarli»

Le possibili cause dell’incidente? «Forse un malore, vedremo dalle telecamere, inspiegabile in quel tratto di discesa del cavalcavia lontano sia dall’incrocio con il semaforo, sia dalla zona di cantiere». Boraso smentisce anche «categoricamente» l’ipotesi di un principio di incendio a bordo del bus prima dell’incidente. «Non credo nemmeno abbia urtato i cavi dell’alta tensione, cadendo: si è incendiato nell’impatto al suolo».