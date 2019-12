Auto contro un muro: Chiara muore a 15 anni, la sorella Francesca a 20 e il fidanzato Luca a 23

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto verso le 13.20 a Bonavigo, nella bassa veronese. Dalle prime informazioni raccolte dai sanitari del 118 accorsi sul luogo, nella frazione di Pilastro, un'auto si è schiantata contro un albero finendo la sua corsa addosso a un muro. La violenza dell'impatto non ha dato scampo al conducente e ai due passeggeri che sono morti sul colpo. Le vittime sono due sorelle di 15 e 20 anni di Ronco all'Adige, originarie di Napoli, e il fidanzato 23enne della sorella maggiore. Le vittime sono Chiara e Francesca Mercurio, e Luca Verdolin. Il giovane era alla guida della Fiat Multipla che, come hanno accertato i rilievi del carabinieri, a causa dell'alta velocità ha perso il controllo sbattendo contro un palo, quindi schiantandosi contro un platano prima di finire la sua corsa addosso a un muro di recinzione di un'azienda.

I carabinieri di Legnago, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco, che hanno estratto dalla carcassa dell'auto i corpi delle tre giovani vittime, residenti a Ronco all'Adige (Verona).

#7dicembre, drammatico il bilancio di un incidente stradale nel comune di Bonavigo (VR): deceduti tre giovani, occupanti dell'unica automobile coinvolta. In corso la messa in sicurezza dell'area pic.twitter.com/kPGW6k89ep — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 7 dicembre 2019

I vigili del fuoco del distaccamento di Legnago, arrivati sul posto con due mezzi e sette uomini, hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere i corpi delle vittime. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutto il tempo delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

