Incredibile incidente in Veneto, automobilista imprigionato nella vettura in bilico sul torrente

Dramma sfiorato questa mattina a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cal de Guà per soccorrere un automobilista, "imprigionato" all'interno dell'auto in bilico sul bordo del torrente Agno, che nelle ultime ore risulta in piena dopo le abbondanti piogge. A lanciare l’allarme è stato quando un passante si è accorto della vettura in equilibrio precario con all’interno un uomo ed ha chiamato i carabinieri. Il personale dell’Arma, arrivati per primi, hanno rinforzato il peso dell’auto verso la strada mentre un altro operatore ha fatto uscire l’automobilista dalla vettura. I pompieri, allertati dagli stessi militari, hanno prestato soccorso all’uomo, completamente bagnato, asciugandolo e mettendolo al caldo nel camion, mentre altro personale ha assicurato l’auto a un punto fisso per evitare la caduta nel torrente.

Il malcapitato, come si è appreso successivamente, dopo essere finito fuori strada, nell’uscire dall’auto è caduto nel fiume riuscendo però autonomamente a risalire l’argine: poi sotto choc, senza rendersi conto della pericolosità, è risalito in auto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.

Ultimo aggiornamento: 14:16

