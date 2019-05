Incidente sulla Teramo Mare: coinvolto il consigliere regionale Sandro Mariani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per il consigliere regionale Sandro Mariani, teramano, eletto con il centro sinistra (Abruzzo in comune. Lista Legnini Sindaco, Pd). Verso 13 di oggi si è verificato uno spaventoso incidente, che ha visto coinvolte tre auto. Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto di Mariani è stata tamponata e ha a sua volta tamponato un'altra auto. Gli occupanti della prima auto sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti, mentre quello della terza ha riportato una ferita ad una mano. Illeso il consigliere: «Un vero miracolo, la mia auto è praticamente distrutta. – ha affermato il consigliere - spero che anche per le altre persone coinvolte si tratti solo di ferite leggere. È stato davvero un momento terribile». Sul luogo dell’incidente sono intervenuto tre ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia stradale di Giulianova per fare tutti i rilievi del caso.