Incidente sulla A15 a Massa Carrara: due morti e due feriti, le vittime sono turisti tedeschi

Una tragedia in autostrada, in Toscana. Due turisti tedeschi sono morti in uno scontro frontale tra due auto avvenuto in A15, all'altezza di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). Le vittime, una 29enne e un 25enne, viaggiavano sulla stessa auto. Ferita gravemente anche una coppia che viaggiava sull'altro veicolo. La donna è stata portata con l'elicottero del 118 all'ospedale di Cisanello a Pisa, e un uomo è stato trasportato all'ospedale Apuane di Massa. Lo scontro sarebbe avvenuto in un tratto a doppia corsia. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

LEGGI ANCHE --> A4, maxi tamponamento fra Bergamo e Milano: nove chilometri di coda

© RIPRODUZIONE RISERVATA