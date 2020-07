A4, maxi tamponamento fra Bergamo e Milano: nove chilometri di coda

Nove chilometri di coda si sono formati questa sera sull'A4, al confine tra le province di Bergamo e Milano, per un incidente avvenuto poco dopo le 17,30, in direzione di Bergamo. Nell'incidente sono rimaste ferite sei persone, tra cui una ragazzina di 14 anni e un ragazzino di 13, nessuno in maniera grave. In direzione di Bergamo si sono formati fino a nove chilometri di coda perché l'autostrada è stata chiusa per permettere ai soccorsi di intervenire e liberare la carreggiata.

Ultimo aggiornamento: 21:40

