Incendio alla scuola primaria e fumo nel corridorio a Torino: lezioni sospese per i bimbi

Incendio alla scuola primaria e fumo nel corridorio: lezioni sospese per i bimbi al Convitto Umberto I per i bambini della scuola primaria, a Torino, a seguito dell'incendio divampato la scorsa notte nell'aula 20. «Il primo piano, quello che ospita gli studenti delle elementari, non è agibile - spiega la direttrice scolastica, Giulia Gugliemini -. Quindi, per i piccoli ho dovuto sospendere le lezioni. Per gli altri, la giornata si svolgerà in maniera regolare».

A far scattare l'allarme, ieri sera intorno alle 22, il fumo che si è sparso per il corridoio. I ragazzi che dormono al secondo piano, 120 giovani da tutte le parti del mondo, sono stati fatti evacuare. Si sospetta l'origine dolosa.

