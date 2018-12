Roma, incendio in una scuola a Statuario: tre intossicati

Ultimo aggiornamento: 11:51

questa mattina in unadi, zona. Secondo quanto riferito le fiamme sono divampate alle 9.30 circa in un ripostiglio al piano seminterrato della sede centrale dell. L’edificio è stato evacuato in via precauzionale. Nessuno è rimasto ferito. Al momento l’ipotesi più accreditata è che sia stato un cortocircuito a far scoppiare l’incendio. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute pattuglie dei Commissariati San Giovanni e Tuscolano e la Polizia locale di Roma Capitale Gruppo Tuscolano. Intervenuta anche una ambulanza del 118 che ha accompagnato, a scopo precauzionale, tre persone fra docenti e personale scolastico, in ospedale per accertamenti dopo aver inalato del fumo mentre cercavano di spegnere l’incendio. Le lezioni dopo l’intervento dei vigili del fuoco sono poi proseguite regolarmente.