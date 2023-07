Incendio a Roccarainola (Napoli), esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. Si cerca operaio disperso

Non sempre i fuochi d'artificio sono per celebrare un evento o una data speciale: capita, purtroppo, che siano legati anche ad incidenti spiacevoli. È quello che è successo a Roccainorola, in provincia di Napoli, dove c'è stata un'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati subito.

Esplosione in un'azienda di fuochi pirotecnici, un morto e un ferito

Si teme che lo scoppio possa aver causato vittime, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

La fabbrica si trova in un'area isolata, in località Gargani nel comune di Roccarainola. La deflagrazione, potente, è stata avvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si leva un'alta colonna di fumo visibile per chilometri.