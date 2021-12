Capodanno, sequestrati oltre 22mila botti illegali a Ciampino: denunciato cittadino cinese

Ciampino, I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Frascati hanno scoperto e sequestrato, all’interno di un negozio alla periferia della cittadina aeroportuale gestito da cittadini cinesi, oltre 22.000 fuochi pirotecnici pericolosi, tra cui i pericolosi "Pitbull". Erano esposti per la vendita al dettaglio accanto ad altra merce altamente infiammabile e acquistabili in alcune tipologie solo da personale specializzato con licenza in materia di esplodenti . I “botti di capodanno”, che erano detenuti “sotto banco”, potevano essere maneggiati esclusivamente da persone in possesso di requisiti specifici per uso professionale. Il titolare del negozio, cittadino cinese 40enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri per le ipotesi di reato di abusiva detenzione e vendita di materiale esplosivo pericoloso. L’operazione condotta dalla sezione operativa diretta dal maggiore Teresa Marchesano si inquadra nelle attività quotidianamente svolte dalla Guardia di Finanza di Roma e provincia a tutela della sicurezza e della salute dei consumatori. Foto Luciano Sciurba

Capodanno, sequestrati botti illegali "Pitbull" a Ciampino