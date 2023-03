Compleanno, sparati cento fuochi artificiali per i cento anni della nonnina

Per lei grande festa con addirittura spari pirotecnici, esplosi cento colpi per i suoi cento anni, che ha compiuto l'altro giorno. Ed è così che Vincenza Capone (foto), di Civitella Roveto, si aggiunge al lungo novero dei centenari ed ultracentenari che vivono in Valle Roveto. La festa è stata organizzata dai due suoi figli rimasti, Nino e Maurizio Persia. Altri suoi due figli, Ezio e Sandro, sono scomparsi prematuramente.

Attorniata anche dai suoi tanti nipoti e pronipoti, Vincenza, da tempo vedova, è stata festeggiata pure dal sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Il parroco, don Franco Geremia, ha celebrato per lei una messa nel corso della quale ha ricordato le qualità umane e religiose dell'anziana. Alla neocentenaria sono state consegnate anche due pergamene, una dal sindaco e l'altra dal parroco.