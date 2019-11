Auto a gpl in fiamme, paura a Pontecorvo: i vigili del fuoco evitano il peggio

Paura poco fa in pieno centro a Pontecorvo dov'è andata a fuoco un'auto alimentata a Gpl. È successo poco prima delle 21 in via Lungoliri dove grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino si è evitato il peggio.

La zona è stata momentaneamente interdetta al traffico permettendo vigili del fuoco di intervenire e per evitare possibili danni a cose o persone. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona, solo dopo la strada verrà riaperta al traffico. Ultimo aggiornamento: 22:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA