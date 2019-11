Ex Ilva, sindacati: incendio al reparto due, fiamme altissime all'ArcelorMittal

Incendio all'ArcelorMittal, l'ex Ilva di Taranto. I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno denunciato che nel reparto Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico una 'siviera' (una caldaia di colata che contiene metallo fuso) appena uscita dal 'Convertitore 1' si sarebbe bucata «sversando acciaio in fossa e procurando fiamme altissime che hanno raggiunto alcune tubazioni di gas». «Solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco che hanno gestito l'emergenza in maniera professionale ha evitato il peggio».

Ilva, fermo il tavolo con Arcelor, Conte cerca un'altra cordata. Salta l'incontro, Gualtieri apre a Cdp

«Oltre al grave episodio - rilevano i sindacati - nell'intervento emerge una mancanza inaudita, la completa assenza della distribuzione d'acqua della linea d'emergenza che doveva essere utile al reintegro delle cisterne e di supporto a tutta l'acciaieria in caso di incendio». Le Rsu di Fim, Fiom e Uilm ritengono «intollerabile l'intero accaduto a dimostrazione che l'Acciaieria 2 e tutti gli altri impianti necessitano di interventi immediati, e di una seria manutenzione ordinaria e straordinaria sino ad oggi solo annunciata senza nessun effettivo intervento». I sindacati chiedono «un incontro urgente per trovare una soluzione definitiva, atta ad evitare ulteriori episodi, attraverso l'impiego concreto di attività manutentiva».



Ultimo aggiornamento: 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA