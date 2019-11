Ex Ilva, Di Maio: Italia deve farsi rispettare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e deve riportare al tavoloLo ha detto nel corso della trasmissione Uno Mattina su RaiUno il leader del M5s e Ministro degli Esteri,"Lo scudo penale dice che se inquini, se causi la morte di qualcuno o se c'è un incidente sul lavoro non ne rispondi", ha tenuto a precisare il Ministro, aggiungendo che il Presidente delha già chiesto alla multinazionale "se con lo scudo penaleche vuole mandare in mezzo alla strada ePer cui, ribadisce, "il tema è che l'Italia deve farsi rispettare", perchènon un accordo,in cui si impegnava a prenderee dopo neanche un anno ne- Intanto, in una intervista rilasciata a La Repubblica, il Ministro per gli Affari Regionali, Francescoha annunciato che "nel prossimo Consiglio dei Ministri il Premier presenterà all'ordine del giornoUn intervento sull'area con progetti che avranno una ricaduta economica, sociale e ambientale. Si riuniranno stakeholders, associazioni, istituzioni locali e si metteranno in campo progetti concreti pe"È bene che Arcelor Mittal lo capisca: in Italia gli impegni contrattuali si rispettano - ha proseguito Boccia - sottolineando che. Ma devono rinunciare ai 5 mila esuberi. Ci può essere anche uno sconto sull' affitto, ma solo se Arcelor si impegna a nuovi investimenti.intanto restano alla, diceSegretaria della Cisl.Nella giornata di domani, martedì 12 novembre, il Premierdovrebbe incontrare i vertici dell'aziendama la trattativa