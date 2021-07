Green pass in ristoranti e bar al chiuso dal 5 agosto, palestre e piscine. Le discoteche restano chiuse

Giovedì 22 Luglio 2021, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 17:18

Green pass sì, ma solo ai tavoli e solo nei bar e ristoranti al chiuso. E da giovedì 5 agosto. È quanto emerge dalla cabina di regia con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Il certificato verde - spiegano fonti governative - non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso. Lo stato d'emergenza per il Covid sarà prorogato fino al 31 dicembre 2021. È quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, confermando le ipotesi della vigilia.

Ristoranti, palestre e cinema: cosa cambia

Per andare a pranzo o a cena in un ristorante servirà il green pass solo se si sceglierà di sedersi al tavolo e la consumazione avverrà quindi all'interno del locale. In caso invece di consumazione all'aperto, oppure all'interno ma al bancone, esibire il green pass non sarà necessario. L'obbligatorietà del certificato sarà estesa per l'accesso anche a spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi.

Zona gialla, arancione e rossa: i nuovi limiti

Se le regioni dovranno cambiare colore, adesso lo stabiliranno dei parametri diversi, come già caldeggiato dalle Regioni nelle scorse settimane: il limite tra zona bianca e gialla sarà stabilito dalla percentuale di occupazione dei posti letto disponibili. L'indicazione della cabina di regia è fissare il limite al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari. Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, il Cts aveva dato orientamento per una soglia del 5%. Quella del governo sarebbe una scelta di mediazione.