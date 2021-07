Giovedì 22 Luglio 2021, 11:19

Stasera dovrebbe essere approvato il nuovo Green pass. Se finora la certificazione verde europea era utile per gli spostamenti tra regioni di diverso colore, e per andare all'estero, già da agosto potrebbe essere necessario per gli eventi pubblici. Compresi i ristoranti e bar al chiuso. Ma in questo caso sarà valida anche solo dopo una prima dose di un vaccino che ne richiede due: come Pfizer, Moderna e Astazeneca. Da settembre, però, si cambia. E per il Green pass sarà necessario avere due dosi, quindi aver completato il ciclo vaccinale. L'utlima tappa, infine, è prevista a metà settembre. Quando sarà richiesto anche per metro e autobus.

Può accadere che l'sms o la mail con il codice AUTHCODE, quello necessario per scaricare il Green pass, non sia arrivato nonostante si sia vaccinati con una o due dosi. In tal caso, allora, si può procedere prima con un controllo sull'App IO oppure sul sito creato appositamente per la certificazione europea: dgc.gov.it. In entrambi i casi, però, è necessario avere lo Spid, ovvero l'identità digitale.

Se non si dovesse avere lo Spid, allora si potrà chiamare il call center 1500. È importante avere la tessera sanitaria a portata di mano perché saranno domandati alcuni dati. La richiesta sarà presa subito in carico, come segnalato dal Ministero della Salute, che provvederà a emettere il codice di autenticazione con cui scaricare da Immuni o da sito senza Spid/CIE.

Se si ha sul proprio cellulare l'App IO, allora si può controllare se è già arrivato il Green Pass. Anche se non si è ancora ricevuto l'Sms o la mail con il codice, perché non è necessario per l'applicazione mobile gratuita italiana, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Su questa, i certificati sono caricati in modo automatico. Non serve quindi aspettare l'arrivo dell'sms con il codice AuthCode. Bisogna però aver effettuato l'autenticazione sull'app IO, per la quale è necessario lo Spid o la Carta d'Identità Elettronica (CIE).