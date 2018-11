Gioca 5 euro al Gratta e Vinci e porta a casa mezzo milione di euro

Ultimo aggiornamento: 21:04

CREAZZO (VICENZA) - Vincita da 500 mila euro con un “gratta e vinci” da 5 euro al bar tabacchi e cartoleria Perli di viale Italia, frazione di Olmo. Dalle voci del paese il fortunato vincitore è un quarantenne italiano del posto che con un tagliando della serie "Doppia sfida" la scorsa settimana ha vinto il premio massimo da mezzo milione di euro. L’uomo dovrebbe essere un abituale cliente del locale che probabilmente nella giornata di giovedì 22 novembre è entrato nel bar e con una consumazione ha chiesto al barista un tagliando da 5 euro della serie "Doppia sfida” e una volta grattato, forse con il cuore balzato in gola è uscito in strada per allontanarsi senza dire nulla. A ricostruire l’episodio è il 51enne Enrico Perli che da una trentina di anni gestisce il locale. «Alle 6.30 di venerdì scorso quando ho aperto il locale ho trovato sotto la serranda un’anonima busta bianca con all’interno la fotocopia di un gratta e vinci della serie "Doppia sfida" con la vincita da 500 mila euro». Nessuna mancia al gestore del locale. «Il fortunato vincitore sulla fotocopia ha scritto un grazie seguito da una G puntata. Dal codice il tagliando era in carico al mio locale. Non mi resta che attendere una sua possibile mossa. Si vocifera possa essere un quarantenne del posto».