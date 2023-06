Giovedì 8 Giugno 2023, 23:04

La dea bendata bacia Genzano, che si prepara a fare festa con un brindisi collettivo. Nella cittadina alle porte di Roma sono stati vinti 5 milioni di euro con un tagliando gratta e vinci “Maxi Miliardario” del valore di 20 euro. Il biglietto fortunato è stato acquistato presso la tabaccheria Del Vecchio di via Sardegna 15, dove la notizia, che ha fatto strabuzzare gli occhi anche ai titolari della ricevitoria, è arrivata nel pomeriggio di ieri.

Vince un milione con un "gratta e vinci" da 20: «Mi ero fermato per fare benzina, ho comprato il biglietto con il resto»

La vincita

Come quasi sempre succede, il neo milionario si è ben guardato dal farsi vedere in giro. «Siamo stati informati della maxi vincita all’apertura pomeridiana - è ancora incredulo Gianluca Del Vecchio, 39 anni, gestore del punto vendita insieme con la madre - lo abbiamo saputo dall’Agimeg, (l’agenzia di stampa numero uno per il settore dei giochi e delle scommesse n.d.r.) poco dopo le 16 e in un primo momento ho pensato a uno scherzo. Invece la conferma è arrivata tramite il rappresentante della lotteria nazionale».

I proprietari stanno attendendo ulteriori informazioni relative al lotto di biglietti a cui appartiene il tagliando intascato dal vincitore e, fino alla tarda serata di ieri, non sapevano nulla riguardo al nome del vincitore, nè alla data di acquisto del biglietto. «Spero che chi ha vinto, prima o poi, si faccia vivo per brindare e mi auguro che questa grande somma sia finita nelle tasche di qualcuno in difficoltà - ha aggiunto Del Vecchio - ma non so davvero chi possa essere». In questa ricevitoria è la prima volta che si realizza la vendita di un biglietto di una cifra così alta: in passato le vincite erano arrivate a un massimo di 15 mila euro.

Karen Leonardi