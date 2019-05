Gran Sasso, revocata la chiusura del Traforo: l'annuncio di Strada dei Parchi

Il traforo del Gran Sasso non chiuderà. Strada dei Parchi ha revocato «la decisione di chiudere il traforo del Gran Sasso» sulla A24, dice all'Ansa il vicepresidente della concessionaria che gestisce le autostrade A24 e A25, Mauro Fabris, «alla luce di quanto emerso negli incontri dei giorni scorsi al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e questa mattina in Procura a Teramo». Domattina, ha riferito Fabris, ultimo incontro tecnico al Mit per concordare le azioni da intraprendere.