Giuseppina Pepi, chi è la mamma di 5 figli scomparsa per un mese

Giuseppina "Giusy" Pepi ha 39 anni e abita a Vittoria, in provincia di Ragusa, con il marito Davide Avola e cinque figli. Da oltre un mese aveva fatto perdere le tracce ai propri familiari, che si erano rivolti anche a Chi l'ha visto?, quando ed è stata ritrovata a Palermo nei pressi della Caritas che frequentava da qualche giorno per mangiare.



E' in buone condizioni e non sembra che abbia dormito in sistemazioni di fortuna. E' già stata sentita dalla polizia che per il momento preferisce non farla rientrare a casa: la donna ha comunque chiesto con insistenza di potere vedere i figli. Gli investigatori vogliono capire se fra i motivi di quello che pare un allontanamento volontario possano esservi maltrattamenti in famiglia che tuttavia il marito, a più riprese in tv, ha sempre negato. Una situazione pesante al punto da spingere la donna a staccarsi dai figli.



Alcuni conoscenti hanno detto alla troupe di Chi l'ha visto? di essere a conoscenza di problemi di convivenza nella coppia dovuti alla gelosia dell'uomo che ne avrebbe limitato i movimenti. Per il marito, Giusy ha invece scelto di andarsene preferendo un altro modo di vivere dimostrando scarso interesse per i figli.

