Giuseppina Caliandro morta a Gemonio travolta da un'auto pirata. Al vaglio le immagini delle telecamere in zona

Giuseppina Caliandro è la donna morta in un incidente sabato sera a Gemonio, non distante da Luino, in provincia di Varese. La donna, dell'età di 41 anni, è stata travolta da un'auto pirata. I medici hanno tentato disperatamente di salvarle la vita in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. La morte è sopraggiunta dopo alcune ore. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Varese, si concentrano sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sulle testimonianze di alcuni passanti. L'automobilista, dopo averla travolta, nella fuga ha colpito anche un'altra auto.

Omicidio stradale a Gemonio, donna di 41 anni scende dall'auto dopo una lite e viene travolta e uccisa dal conducente, a bordo con un'altra persona. Indagano i carabinieri, forse lite per questioni di droga. Caccia all'uomo.@TgrRai #ioseguoTgr https://t.co/keKemX9JLi pic.twitter.com/iJ8ADRVIrZ — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) July 2, 2023

