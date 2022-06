Un video in discoteca, poi l'incidente: Giuseppe Capodanno muore a 21 anni. Ferite tre amiche in auto con lui

Una serata in discoteca si è trasformata in tragedia in provincia di Napoli. Giuseppe Capodanno, 21 anni, di Giugliano è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte, ferite tre ragazze che viaggiavano con lui. Le foto dello schianto hanno fatto il giro del web, così come il video pubblicato dai ragazzi coinvolti nello schianto: nel filmato si vedono Peppe e le amiche ridere e ballare. Poche ore dopo la tragedia.

Il video in discoteca, poi la tragedia

L'incidente è avvenuto sull'asse mediano poco distante dall'uscita di Casacelle. Secondo le prime informazioni la Fiat 500 guidata da Giuseppe Capodanno è finita fuori strada finendo contro il guard rail verso le 2.30 di notte: forse il ragazzo ha perso il controllo dell'auto a causa della pioggia incessante che ha reso l'asfalto viscido. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. I rilievi sono in corso, così come si attende di conoscere le condizioni delle ragazze ricoverate in ospedale.