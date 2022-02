Tragedia sulla Nettunense nei pressi di Fontana di Papa, nel comune di Albano (Roma): un giovane di 25 anni è morto sul colpo in seguito allo scontro fra la Golf che guidava - e su cui viaggiava anche una ragazza di 16 anni - e una Mercedes Classe A condotta da un ventenne che aveva a fianco una coetanea. L'incidente è avvenuto al km 10 vicino al nuovo ospedale dei Castelli, dove sono stati trasportati i tre feriti. La Golf stava andando in direzione di Aprilia e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo con le cesoie pneumatiche e i divaricatori per estrarre i feriti dagli abitacoli. La Nettunense è restata chiusa fino alle prime ore del mattino.

Foto Luciano Sciurba