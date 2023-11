Giulia Cecchettin, i dubbi sulla fuga: dalla cena a Marghera al confine con l'Austria (senza fermarsi). Gli spostamenti dell'auto di Filippo

L'ultima segnalazione risale a ieri mattina. Un'auto compatibile con la Punto nera di Filippo Turetta, a bordo della quale potrebbe esserci anche Giulia Cecchettin, sarebbe stata avvistata intorno alle 9.30 a San Candido, in Alto Adige, in direzione Austria. Il condizionale è d'obbligo, perché molte delle segnalazioni fin qui ricevute dai carabinieri si sono rivelate errate, se non addirittura inventate.

Giulia Cecchettin scomparsa, la sorella: «Spero siano vivi ma ho paura». Il padre: «Filippo, ti prego, riportala a casa»

Fidanzati scomparsi, i dubbi sulla fuga

I dubbi sulla fuga dei due ex fidanzati continuano ad aumentare: se davvero sono in quell'auto, starebbero viaggiando da ormai 5 giorni, attraversando tre regioni (e forse pure un confine nazionale), senza aver mai incrociato una pattuglia.

Ma anche senza fare benzina, effettuando solo pagamenti in contanti, dormendo per strada. Oppure potrebbe esserci qualcuno che li sta coprendo, ma si tratta solo di una delle tante ipotesi formulate in queste ore.

Giulia Cecchettin scomparsa: gli avvistamenti della Punto nera

Ma ripercorriamo con ordine tutti gli spostamenti di quell'auto, una Fiat Grande Punto di colore nero, targata FA015YE. Sabato pomeriggio Filippo va a prendere Giulia a casa alle 18, destinazione un centro commerciale di Marghera, per comprare le scarpe per la laurea. Alle 20 vengono ripresi dalle telecamere del McDonald’s mentre stanno cenando, alle 22.43 Giulia manda l’ultimo messaggio alla sorella Elena. Poi il vuoto: i cellulari muti e l’ultima cella telefonica agganciata, nell’area di Fossò, alle 23.

Giulia Cecchettin, un anno fa la morte della mamma Monica. «Ha lottato con tutte le sue forze per non abbandonare la famiglia»

Alle 23.15 un vicino vede i due litigare in un parcheggio di Vigonovo, a due passi dalla casa dei Cecchettin. Alle 23.30 la Punto viene immortalata da una telecamera di videosorveglianza nella zona industriale di Fossò, non lontano da Venezia. L’auto viene poi immortalata dai portali nel Trevigiano, a Maserada sul Piave e a Vazzola.

La stessa notte, la Punto passa per il Friuli. «C’è stato un unico rilevamento di targa in orario notturno in provincia di Pordenone, pochissime ore dopo la scomparsa», confermano i carabinieri. L’altro portale che conferma il passaggio della Punto è quello di Ospitale, nel Bellunese, domenica mattina alle 9.07. A 72 ore di distanza la segnalazione di San Candido che aprirebbe all’ipotesi espatrio e che confermerebbe, comunque, che la Punto sarebbe ancora in movimento.

Giulia e Filippo, gli spostamenti dell'auto

Sabato ore 20

Giulia e Filippo cenano al centro commerciale “Nave de Vero” di Marghera

Ore 23.15

Notati da un passante vicino alla casa di lei a Vigonovo mentre litigano

Ore 23.30

L’auto di lui viene ripresa dalle telecamere a Fossò

Sabato Notte

Il passaggio della Punto nera viene segnalato a Maserada sul Piave, poi a Vazzola. L’auto avrebbe poi puntato verso il Bellunese

Domenica ore 7

Tracce di sangue vengono ritrovate a Fossò vicino a dove l’auto era stata immortalata dalle telecamere.

Ore 9.07

L’auto è avvistata da un varco elettronico targsystem a Ospitale di Cadore

Le ricerche

Si è tenuto oggi un briefing presso la tenenza dei carabinieri di Dolo (Venezia) per coordinare le ricerche dei due giovani di cui non si hanno tracce da sabato sera. Le forze dell'ordine stanno decidendo su quale zona concentrare le operazioni, tra i territori di Vigonovo e Pordenone, dove l'auto dei ragazzi è stata individuata. A seconda delle specificità dell'aree che forze dell'ordine e vigili del fuoco intenderanno ispezionare, sono pronti blitz con droni, unità cinofile, gommoni e sommozzatori.