Giornata Mondiale della salute Mentale, Rotary in campo per sconfiggere lo stigma: la conferenza il 10 ottobre in Senato

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come «Una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale e non esclusivamente l’assenza di malattia o infermità». Il tema della salute mentale è quindi centrale, ma secondo una recente ricerca il nostro Paese risulta ultimo in Europa per il benessere psicologico: ansia e depressione colpiscono il 20% della popolazione, soprattutto nell’adolescenza. Nel mondo il suicidio è la quarta causa di morte per i giovani tra i 15 e i 19 anni. L’Italia sta registrando un incremento preoccupante dei comportamenti suicidi negli adolescenti e addirittura nei bambini. Nonostante questo quadro, parlare di salute mentale è ancora un tabù ed eliminare lo stigma sociale che connota questa tematica è fondamentale per arrivare alle radici del problema.



Questo il tema al centro della conferenza stampa organizzata per il 10 ottobre alle 15 presso la sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica su iniziativa del Senatore On. Francesco Zaffini in collaborazione con i Distretti Italiani del Rotary International.



«Nel mondo 400 milioni di persone non hanno accesso alle cure mediche di base.

I Rotariani sono da sempre impegnati nella prevenzione e cura delle malattie, con progetti di diverse dimensioni e con un investimento globale da parte della nostra Fondazione di 65 milioni di dollari» ha sottolineato Maria Carla Ciccioriccio, Governatore del Distretto 2080 del RI, che riunisce i 98 club di Roma, Lazio e Sardegna. «Il progetto “Rotary per la salute mentale” che vede uniti tutti i 14 Distretti Italiani, punta su una campagna di comunicazione in sinergia con i media per abbattere lo stigma del pregiudizio. Attraverso questa sfida abbiamo l’opportunità di cambiare in meglio l’assistenza sanitaria sulla salute mentale, lavorando sulla informazione della popolazione, sulla migliore collaborazione tra le Agenzie di Servizio Pubblico e sulla accelerazione della digitalizzazione della sanità e la partnership con le Istituzioni è fondamentale».

Gli interventi

Sen. Francesco Zaffini, Presidente Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato della Repubblica

On. Ugo Cappellacci, Presidente Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati

Sen. Ignazio Zullo, Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato della Repubblica

Maria Carla Ciccioriccio, Governatore Rotary International Distretto 2080

David Lazzari, Presidente Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Antonino Cattaneo, Presidente Fondazione Ebri Rita Levi-Montalcini

Tonino Cantelmi, psichiatra, componente del Comitato nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Giuseppe Masnata, pediatra, Presidente Commissione Distrettuale sulla Salute Mentale



Presenti i Governatori dei Distretti Italiani del Rotary International

Modera: Luciano Ghelfi - Giornalista TG2

Coordinamento: Niccolò Di Raimondo – Rotary Club Roma Polis