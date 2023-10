Gli animali domestici diminuiscono ansia e stress: la ricerca

Venerdì 6 Ottobre 2023, 10:26

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 13% della popolazione soffre di problemi legati al benessere mentale, a partire dall'ansia, il disturbo più comune a livello globale (31%)1 e che in Italia interessa quasi due milioni e mezzo di persone. Al fine di aumentare la consapevolezza e incentivare attività che promuovano e proteggano il benessere psicologico di ogni individuo, nel 1992 è stata istituita la Giornata Mondiale della Salute Mentale (World Mental Health Day): una ricorrenza, creata dalla World Federation for Mental Health e supportata dalla stessa OMS, che si celebra il 10 ottobre di ogni anno. Al centro della giornata numerose iniziative che vogliono ricordare non solo l'importanza dell'aiuto professionale, ma anche della prevenzione e delle piccole azioni quotidiane, dal dialogo nelle scuole all'interazione con gli animali che, secondo studi recenti, aiuta a ridurre i livelli di cortisolo e a migliorare l'umore, combattendo ansia e stress. L'evidenza è confermata anche da un sondaggio condotto da Edgard & Cooper che da sempre mette al primo posto il benessere di cani e gatti, a tutti gli effetti membri della famiglia, proponendo pet food naturale, sano e gustoso e supportando le attività della Edgard & Cooper Foundation. Secondo i dati raccolti, infatti, il 93% degli italiani ha notato un miglioramento del proprio benessere psicofisico da quando in famiglia è arrivato il proprio amico a quattro zampe. I benefici, tuttavia, non sono solo per i pet parent. Dall'analisi è emerso che il 62% degli italiani ha notato un calo dei livelli di ansia e stress da quando condivide la propria vita con un cane o un gatto e quasi il 76% degli intervistati ha affermato che la vicinanza di un amico a quattro zampe è stata d'aiuto per affrontare e superare situazioni difficili o momenti di tristezza. Foto: Ufficio Stampa/Musica: Korben



