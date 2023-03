Domenica 26 Marzo 2023, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 11:00

VENEZIA Drappi vermiglio avvolgono gli alberi attorno alla Doherty High School. Era il colore preferito di Giorgia Trocciola, lo stesso del diamante allo stadio Plebiscito su cui giocava la 17enne veneta, promettente atleta del Padova Baseball Softball Club. Ma anche studentessa del liceo artistico Canova di Vicenza che stava trascorrendo un anno di studio a Colorado Springs, negli Stati Uniti, dove mercoledì è stata travolta e uccisa da un fuoristrada transitato col rosso sulle strisce pedonali davanti alla scuola. Una tragedia che ha indotto le autorità locali a progettare misure di sicurezza per l'attraversamento stradale, tanto che in memoria della giovane potrebbe essere costruito un ponte per chi va a piedi.



L'INVESTIMENTO

Il dramma, il dolore, la rabbia, la consapevolezza. È stato tutto molto veloce in America, anche se la terribile notizia è rimbalzata da Oltreoceano solo nelle ultime ore. A confermarla è stato il papà Gianfranco Trocciola, tramite un post su Facebook condiviso con la moglie Marialuisa Grego e con l'altra figlia Azzurra, su cui campeggiavano le foto sorridenti di Giorgia: «In pochi scatti si può capire la mia "bambina" chi fosse matta, sincera, profonda, unica. Qui negli Stati Uniti, dove io e mia moglie ci troviamo, nella sua scuola hanno creato un motto #LLG, che tradotto significa "Vivi Come Giorgia"... praticamente la conoscevano e amavano tutti».

Non a caso ha già raggiunto quota 20.000 dollari la sottoscrizione, lanciata su GoFundMe, per sostenere la famiglia nel rimpatrio della salma. Il tragico investimento è avvenuto alle 7.20 del mattino in Barnes Road. Secondo i riscontri del coroner della contea di El Paso, la ragazza è spirata praticamente sul colpo e il conducente della Jeep si è fermato. Fra le cause, pare escluso l'alcol, mentre accertamenti sono in corso sulla velocità.