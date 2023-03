Travolta da un'auto in bici su via Quarto: donna trasportata in ospedale

Poco dopo le 8 di questa mattina, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, una donna di nazionalità albanese di 42 anni è stata investita in bicicletta su via Quarto, all'altezza dello svincolo su via Amyclae, a Latina.

A colpire la quarantaduenne una Peugeot 208 guidata da un uomo. Dopo l'impatto, la donna è rovinata a terra e per lei si è reso necessario il trasporto in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi.

Sul posto, oltre ad una volante di Polizia e l'ambulanza, gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.