​Genova, razzismo sull'autobus: «Bimbo straniero deriso e allontanato dal sedile»

La discriminazione razziale viaggia sul bus. A Genova una donna sulla cinquantina, ha deriso e cercato di allontanare un bambino di colore seduto accanto a lei. «Me lo potete togliere?», chiede sprezzante alle maestre che accompagnavano il bimbo, assieme ai suoi compagni di classe, dopo uno spettacolo teatrale. «Stavamo tornando da un’uscita didattica, dal teatro Akropolis di Sestri: cerchiamo di sistemare i bambini in modo da averli tutti sotto controllo, loro sono diciannove e noi maestre eravamo in tre - spiega Cinzia Pennati, insegnante della scuola primaria Daneo di via della Concezione, e autrice del blog sosdonne.com - Succede che a un certo punto vicino a un bimbo si sistema una signora. Non è bianco, non è italiano, parla pochissimo ma ha gli occhi buoni e intelligenti. La signora fa una smorfia e inizia a lamentarsi: "Non pagano nemmeno il biglietto!” esclama. Così, per farla tacere, una di noi le risponde che il biglietto i bambini ce l’hanno, e tutti lo hanno pagato».

La maestra, da anni impegnata in iniziative contro la violenza sulle donne, ha raccontato sul suo blog l'accaduto e ha fatto rapidamente il giro del web suscitando l'indignazione degli utenti: «In vent’anni che faccio questo mestiere un episodio del genere non era mai successo. Siamo rimaste scioccate - continua Pennati - noi maestre ma soprattutto i bambini: hanno immediatamente capito che si trattava di un episodio di razzismo». L'autobus incriminato è quello della linea 1 e lo spiacevole episodio è accaduto martedì mattina. Immediata la reazione delle insegnanti: «Si sposti lei - le intimano - Da qui il bambino non si alza». Pennati, però sottolinea come il primo pensiero fosse quello di tutelare i bambini senza agitarsi: «Ci siamo chieste: cosa facciamo? E lui cos’avrà percepito? In che mondo siamo dove gli adulti se la prendono con i bambini perché sono di un colore diverso?». Dopo il battibecco la passeggera, sulla cinquantina, si alza e si accomoda vicino a una bambina italiana, bionda, le sorride. Il piccolo preso di mira viene circondato dai suoi amichetti, si stringono in tre su un sedile, cercano di confortarlo.

La scolaresca era appena tornata da uno spettacolo teatrale intitolato "Luce" di Aline Nari, una rappresentazione che parla delle “domande importanti che sanno farsi i bambini e dell’unicità di ognuno di loro”. «Vaglielo a spiegare che tutta quella bellezza è svanita in un attimo dentro la discriminazione di quella signora - continua Pennati -. Io mi arrabbio, è giusto stare zitte? No. E allora decido di tornare da quella signora, chiedo alla nostra bambina di spostarsi e dico: “Lei (rivolto alla passeggera con cui c’era stato il precedente diverbio, ndr) merita di stare da sola, qui i diritti sono di tutti, il mondo non è suo”. Sempre la passeggera - continua Pennati - prosegue a lamentarsi, inveisce, le mie colleghe le rispondono finché non tace. Prima di scendere mi passa davanti, mi picchietta il braccio tre volte con forza: “Non mi hai fatto paura”, ripete come se il problema fosse chi è più forte tra me e lei».

Altre persone assistono alla sequenza che va in scena sull’1: una passeggera si commuove e scoppia a piangere. «È stata una scena allucinante, un pugno nello stomaco: pensi a Rosa Parks, pensi che era il 1955 e queste cose accadevano tanto tempo fa. Non oggi a Genova, nella tua città, con i tuoi bambini - conclude Pennati - Siamo rimaste davvero provate: cosa possiamo fare, come comunità? Ci siamo chieste: c’entra l’ondata di posizioni politiche che criminalizzano in modo strisciante, e non solo, il presunto diverso? Sicuramente, ma è colpa anche di chi non ha saputo fare leggi come lo ius soli e lo ius culturae. Casi come quello di stamattina, di una gravità così evidente, non sono tollerabili. Senza regole ci sentiamo soli a contrastare gli atti di razzismo».

