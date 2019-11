Studente gay prende a pugni l'omofobo: «Prova a chiamarmi ancora f...»

Ultimo aggiornamento: 11:04

Il video pubblicato su Twitter dall'account @JordanSteffy1 è stato condiviso migliaia di volte. Non è una rissa come tante, purtroppo, presenti sui social. Questa è anche una denuncia sulla discriminazione e l'omofobia nelle classi americane. Siamo in un liceo dell'Indiana, Stati Uniti, doveviene deriso quotidianamente dai bulli della sua scuola. Stufo di questi attacchi omofobi, Jordan affronta tra una lezione e l'altra il suo compagno di classe: «Non sto scherzando, non devi più darmi fastidio. Non chiamarmi più f...»Nonostante l'avvertimento, il bullo omofobo torna sotto il viso del ragazzo: «Perché mi sta vicino al viso f...?». Troppo per Jordan che reagisce violentemente. La rissa viene ripresa dai compagni che, invece di fermare i due, restano immobili sui banchi. Qualche ora dopo i ragazzi sono stati convocati dal preside della Laporte High School di La Porte per essere poi sospesi. JOrdan ha poi scritto sui social: «Volevo solo delle scuse. Il mio compagno mi umilia dalla seconda elementare...»