Donna razzista contro ragazza di colore sul treno Milano-Trieste: «Non voglio stare vicino a una negra»

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non voglio stare vicino a una negra». Così una donna si è rivolta a una ragazza su un Frecciarossa Milano-Trieste prima di spostarsi. A denunciarlo la mamma della ragazza con un post su Facebook.«Mi sono seduta al mio posto e la signora vicino a me mi fa: ma lei è in questo posto? E le faccio: sì signora. E lei: posso vedere il biglietto? Gliel’ho fatto vedere e mi fa: ah beh io non voglio stare vicino a una negra e si è spostata. Assurdo», è stato il racconto della ragazza pubblicato poi su Facebook dalla mamma.La ragazza è stata difesa da un ragazzo che aveva assistito alla scena. L'uomo ha detto alla signora di vergognarsi. «Dubito che lei lo abbia fatto ma se ne e’ andata - ha scritto ancora la mama della ragazza offesa -. Come dovrebbero fare tutti i razzisti: andarsene! Perché, che ne siano consapevoli o no, il mondo di oggi e del futuro e’ questo: un insieme di persone di tutti i colori, di diverse lingue, di culture differenti. Non solo nelle strade, negli autobus, nei treni o negli aerei ma anche nel business, nella finanza, nella moda, nelle università, nello sport. Quindi, razzisti, che vi piaccia o no, avete già perso!», è la consulsione del post diventato virale su Facebook.