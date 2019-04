Furgone carico di migranti inseguito dalla Slovenia a Gorizia: auto speronate e sfondato il casello

Furgone carico di migranti fugge dalla Slovenia: auto speronate e sfondato il casello di Villesse, in provincia di Gorizia. Nel pomeriggio intorno alle 17, la Polizia Slovena ha contattato la locale Sala Operativa per segnalare un inseguimento transfrontaliero, attraverso il valico di Pesek, in provincia di Trieste, di un furgone verosimilmente carico di migranti. L’autista, per assicurarsi la fuga, ha speronato diverse auto, nonché tentato di investire un operatore della volante di Duino che gli aveva intimato l’Alt nei pressi del casello autostradale “Lisert”.

Il mezzo, quindi, aggirarato il posto di blocco, proseguiva la sua corsa in autostrada seguito anche da pattuglie della Polterra e Polizia Stradale. La fuga proseguiva fino a Villesse, dove il furgone ha sfondato la sbarra del casello, e terminava a Visco (Ud), grazie all’intervento della Volante Duino.

A bordo, oltre all’autista, 12 migranti, provenienti dal Bangladesh. Sul posto anche pattuglie della Questure di Udine e Gorizia. Nessun ferito grave, accertamenti ancora in corso.

