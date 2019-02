Fuorigrotta, il gelo "regala" alla città una insolita nevicata che ricopre lo stadio San Paolo

Torna il gelo su Napoli ed insieme alle forti raffiche di vento, c’è spazio anche per qualche fiocco di neve. Questa mattina a svegliarsi con temperature rigide ed un cielo grigio – che ha regalato una insolita giornata natalizia – sono stati gli abitanti di Fuorigrotta. In tutto il quartiere flegreo, la neve è caduta per quasi venti minuti tra lo stupore dei cittadini che, telefoni alla mano, hanno immortalato il momento.

Immagine emblematica di questa giornata singolare, è certamente lo stadio San Paolo che torna ad imbiancarsi a quasi un anno di distanza da quel 27 Febbraio 2018 che fece registrare temperature da record e scenari inaspettati.



