Sospese le corse veloci e anche molte corse dei traghetti nel golfo di Napoli a causa del forte vento che rende il mare molto agitato e che sta causando mareggiate lungo le cose di Ischia e di Capri. Quasi tutti i collegamenti marittimi con Ischia e Procida sono stati interrotti. Solo alcune corse di collegamento Casamicciola-Pozzuoli sono garantite da una motonave della «Medmar». La Gestur ha effettuato una corsa da Pozzuoli diretta a Ischia. Fermi invece gli aliscafi e ferme nei porti anche le navi della compagnia Caremar.



Ultimo aggiornamento: 10:26

Fiocchi di neve nella zona collinare della città ed a Pozzuoli. In Campania, le scuole sono chiuse per decisione dei sindaci a Napoli, Benevento, ed in diversi comuni dell'area Vesuviana e del Salernitano. Al momento non si segnalano danni di rilievo, ma il centralino dei vigili del fuoco di Napoli ha ricevuto numerose chiamata per caduta di intonaci e pezzi di cornicione.