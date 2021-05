Funivia precipita sul Mottarone, Giovannini: «Subito commissione per verifiche sui lavori svolti in passato»

Sconvolge l'Italia la tragedia della funivia Stresa-Mottarone e subito ci si chiede cosa è successo. La funivia era stata già chiusa due anni dal 2014 al 2016 e riaperta solo da circa un mese. A fare il punto sulla situazione, il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini in collegamento al Tg1. «Il Ministero ha già avviato le procedure per istituire una commissione su quanto accaduto e ha già avviato le verifiche sui controlli che sono stati svolti nel passato sull'impianto. Domani mattina sarò a Stresa con il capo del dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio per incontrare le autorità e acquisire informazioni sulla tragedia».

Contatti con la prefettura - Il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha proseguito: «Non appena informato ho preso contatto con il prefetto di Verbania-Cusio-Ossola che insieme al questore si stava recando sul luogo del disastro. Poi ho parlato con la capo dipartimento dei Vigili del fuoco e con il capo dipartimento della Protezione Civile. Il nostro pensiero va a chi ha perso la vita nell'incidente, ai bambini trasportati all'ospedale di Torino e alle loro famiglie».

