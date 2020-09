Fulmine sul Ponte San Giorgio: lo scatto della web-cam diventa virale

La e-motion ha webcam sparse per il mondo. L'azienda che si occupa di sicurezza, involontariamente, è diventata però famosa per uno scatto carico di significato. La telecamera posizionata infatti sul nuovo Ponte di Genova ha immortalato un momento emozionante. Un fulmine ha infatti colpito il Ponte San Giorgio alle 2:50 di questa mattina e la webcam, che da tempo "vigila" sulla struttura, ha raccontato frame dopo frame l'evento. Il temporale che ha colpito la zona non ha ovviamente risparmiato la struttura da poco inaugurata, scatenando l'evento atmosferico che porta però anche a immagini uniche come questa.



