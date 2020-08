Ponte di Genova: due anni fa il disastro, oggi il giorno della memoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Due anni fa crollava il, oggi la città di Genova si prepara al giorno dele della commemorazione delle 43 persone che in quellapersero la vita.Le celebrazioni sono previste nell'area allestita sotto la campata delalla presenza anche del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Dopo la messa presieduta dal nuovo Arcivescovo di Genova,nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, alle 10.30 invece, nella Radura della Memoria, si terrà laorganizzata dal comitato dei familiari delle vittime, insieme alle istituzioni.Alle 11.36 – ora del crollo – verrà osservato unseguito dalla lettura di alcune parti del libro dedicato alle vittime.Nel pomeriggio invece, alle 15, nella sede dela palazzo Tursi, verrà scoperta lacon i nomi di chi perse la vita nel crollo del viadotto di Genova.In serata sono state organizzate, aperte al pubblico, con partenza da Cornigliano, Certosa e Sampierdarena e arrivo in via Fillak nella nuova, dove sorgerà il più ampio progetto del Parco del Ponte con il memoriale pensato dall'architetto Stefano Boeri.