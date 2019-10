Maltempo, fulmine colpisce un albero a Latina e uccide 105 capre

Si erano radunate tutte strette strette sotto un albero, nel disperato tentativo di ripararsi dal temporale che imperversava sul litorale, ma la tempesta le ha fulminate, tutte e 105, in una sola volta: strage di capre sulla Magliana, la strada panoramica che collega i comuni di Itri e Sperlonga, in provincia di Latina.

Salgono a 106, con la Torre Truglia danneggiata da una saetta soltanto qualche giorno prima, le vittime dell'ultima ondata di maltempo.





Una vera e propria tragedia per il titolare dell'azienda agricola "Masella Fernando" che ha visto i suoi capi decimati nel giro di pochi secondi.Danno enorme ma, per fortuna, beffa scampata: al titolare è stato infatti concesso di bruciare le carcasse, anziché smaltirle come solitamente avviene in caso di animali deceduti.

Il via libera è arrivato dalla Asl che, eccezionalmente, ha concesso la combustione per ragioni igenico sanitarie e in virtù dell'elevatissimo numero di capi di bestiame.

Il proprietario è stato quindi autorizzato a bruciare i resti di un gregge di capre che sarebbe bastato per sfamare un'intera sagra. Fortuna che il luogo in cui è caduto il fulmine, isolato e lontano dal centro abitato, ha consentito al sindaco di Itri Antonio Fargiorgio, che ha emesso apposita ordinanza, di sfruttare le deroghe previste dalla normativa e autorizzare la combustione. Una magra consolazione, certo, ma date le condizioni meteo dei giorni scorsi e la violenza della tempesta il bilancio poteva essere ben peggiore.



